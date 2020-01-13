В Алматы свыше 90% земельных участков находится в частной собственности - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы свыше 90% земельных участков находится в частной собственности. Об этом сообщил руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В службе региональных коммуникаций по Алматы прошел брифинг по теме «Об особом статусе города Алматы».

«В рамках принятого Закона были расширены функции и компетенции акимата, в том числе в сфере земельных правоотношений. Нами были дополнены два пункта, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд. В рамках реализации генерального плана города, исполнения стратегических документов, которые мы приняли, предусмотрено строительство и реализация ряда крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, социальных объектов», - сказал Ардак Самамбетов.

Он отметил, что в Алматы более 90% земельных участков находится в частной собственности, и в условиях плотной застройки изъятие земель для госнужд является краеугольным камнем для исполнения всех поручений и задач, стоящих перед акиматом.

«В этой связи в рамках данного закона были включены такие пункты: изъятие земельных участков для государственных служб в соответствии с требованиями земельного кодекса и закона о госимуществе»,- отметил он.

Напомним ранее Главой государства был подписан закон, предусматривающий изменения в законе «Об особом статусе Алматы». В акимате Алматы рассказали, какие возможности для развития города открывают принятые изменения.



