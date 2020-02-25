В Алматы свыше 2,5 тысяч семей получили АСП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы можно малообеспеченным и многодетным семьям можно получить АСП, рассказал и.о. заместителя руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в городе с 5 января проводится прием документов для выплаты АСП в новом формате. На сегодня консультацию по оформлению АСП получили более 10 500 человек, принято 4 256 заявлений, назначено 3 401 семье, 313 документов находятся на рассмотрении участковой комиссии. Выплаты произведены 2 533 семьям.

Прием заявлений осуществляется в районных отделах социального благосостояния, в Центре занятости населения акимата города и Центре «Бақытты отбасы» Алатауского района.

Основными получателями являются малообеспеченные и многодетные семьи, матери-одиночки.

«Основная цель АСП - помочь выходу из трудной жизненной ситуации», - сказал Д. Алкебайулы.

Также получателям АСП предоставляется гарантированный социальный пакет, включающий натуральную поддержку для детей. Выдача соцпакетов начнется в ближайшее время.

Пакет будет включать:

- для детей дошкольного возраста (с 1 до 6 лет) - детское питание и гигиенические принадлежности;

- для детей школьного возраста (с 6 до 18 лет) с нового учебного года - горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, и возмещение расходов на проезд.

Помимо этого, по словам Д. Алкебайулы, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет выплаты государственного пособия. Госпособие выплачивается всем многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размер пособия составляет 10 625 тенге на каждого ребенка.

Следует отметить, что адресная социальная помощь не предусматривается семьям, в которых трудоспособные члены семьи отказались от предложенных мер содействия занятости, а также отменены фиксированные выплаты на детей.

С августа 2019 года в целях поддержки многодетных, малообеспеченных семей функционируют центры «Бақытты отбасы», где реализуется программа развития женского предпринимательства «ISKER ANA». По данной программе прошли базовые тренинги 13 474 человек, обучились по основам предпринимательства – 6 900 чел. Также программой предусмотрена возможность открытия бизнеса через спонсоров и меценатов. В 2019 году при помощи спонсоров свой бизнес открыли 129 человек.

Социальный центр для малообеспеченных семей «Бақытты отбасы» посетило 5 692 семьи, услуги социальных педагогов получили 3 686 детей. Воспользовались услугами юристов – 776 чел., социальных работников – 3 766 чел., медицинского работника – 1 166 чел., психолога – 567 чел. Многодетным матерям выдано 1 298 сертификатов на посещение бассейнов и фитнес-залов совместно с детьми.

В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан по повышению доступности приобретения жилья для населения 661 многодетная семья получила жилье, в том числе 10 квартир - за счет спонсорских средств. В рамках городской программы «Бақытты отбасы» приобретено 284 квартир многодетными семьями. В рамках республиканской программы «Бақытты отбасы» выдано 236 (многодетным семьям – 116, неполным семьям – 93, семья воспитывающие детей инвалидов – 27).

По линии образования производится оплата питания в детских садах для 564 детей (начиная со 2 ребенка) из многодетных малообеспеченных семей. 22 126 детей в школах питаются бесплатно из фонда «Всеобуч». В настоящее время предусматривается дополнительное финансирование на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для данной категории детей.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09.2019 г. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил скорректировать механизм выплаты АСП. Новый формат социальной помощи должен быть справедливым, прозрачным, а также мотивировать к труду. Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.