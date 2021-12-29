В Алматы спецкомиссия проверит все детские сады города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специальная комиссия проверит работу детских садов г. Алматы. В ее состав войдут представители Департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники. Аналогичная работа будет проведена и в других регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Члены комиссии проверят соответствие стандартам качества условий в дошкольных организациях и работу сотрудников детских садов.

«В детских садах должно быть безопасно на 100%. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы. Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчинённости. К сожалению, до сентября этого года механизмов госконтроля за деятельностью дошкольных организаций вообще не было. Детские сады, в отличие от всех других организаций образования, освобождены от лицензирования, открываются посредством уведомления и ранее были освобождены от госконтроля и аттестации. И только в этом году нам удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим. Но когда речь идет о детях, компромиссов быть не должно. Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. В начале декабря мы сообщали, что из проверенных нами детских садов почти 80% не прошли госаттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Вот поэтому мы и ввели этот инструмент контроля. Мы также усилим требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности. Также будет введено требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах.

Учитывая, что детские сады законодательно находятся в ведении акиматов, мы неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль. В противном случае последствия будут плачевными. Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.