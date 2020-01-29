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В Алматы создан штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

29 Января 2020 13:14
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В Алматы создан штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы решением акима города Бакытжана Сагинтаева создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Штаб работает под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.

Он создан во исполнение решений Правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы.

В ходе первого заседания регионального штаба рассмотрены вопросы усиления мер санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в мегаполисе.

На сегодня составлен городской межведомственный план. В целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории самого многочисленного мегаполиса страны контролируются все направления туристических и миграционных потоков.

Прибывающие из стран распространения вируса проходят обязательную термометрию в международном аэропорту и ж/д вокзалах. Для этого имеются тепловизоры, портативные индикаторы.

Кроме того, город Алматы обеспечен достаточным количеством масок, лекарственных препаратов, шприцев и т. д. Имеются необходимые резервы медицинских средств. В целом ситуация в городе стабильна и находится на постоянном контроле.

По итогам заседания заместитель акима города — председатель штаба Ержан Бабакумаров дал ряд протокольных поручений по усилению контроля в пунктах пропуска.

Государственным органам поручено обеспечить исполнение и мониторинг мероприятий комплексного плана профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции. Отдельно поручено принять все меры по недопущению ценового сговора при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок.

Заседания регионального штаба будут проводиться раз в неделю и по мере необходимости.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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