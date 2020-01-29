В Алматы создан штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы решением акима города Бакытжана Сагинтаева создан региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Штаб работает под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.

Он создан во исполнение решений Правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы.

В ходе первого заседания регионального штаба рассмотрены вопросы усиления мер санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в мегаполисе.

На сегодня составлен городской межведомственный план. В целях недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории самого многочисленного мегаполиса страны контролируются все направления туристических и миграционных потоков.

Прибывающие из стран распространения вируса проходят обязательную термометрию в международном аэропорту и ж/д вокзалах. Для этого имеются тепловизоры, портативные индикаторы.

Кроме того, город Алматы обеспечен достаточным количеством масок, лекарственных препаратов, шприцев и т. д. Имеются необходимые резервы медицинских средств. В целом ситуация в городе стабильна и находится на постоянном контроле.

По итогам заседания заместитель акима города — председатель штаба Ержан Бабакумаров дал ряд протокольных поручений по усилению контроля в пунктах пропуска.

Государственным органам поручено обеспечить исполнение и мониторинг мероприятий комплексного плана профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции. Отдельно поручено принять все меры по недопущению ценового сговора при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок.

Заседания регионального штаба будут проводиться раз в неделю и по мере необходимости.