В Алматы создадут творческий квартал

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках улучшения исторического центра города пройдет конкурс «Творческий квартал» на разработку эскиз-проекта по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, скверов у ГАТОБ и КБТУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на свое выгодное расположение в центре города, улица имени К. Байсеитовой служит транзитной зоной, лишенной целостности и открытости. В этой связи принято решение разработать концепцию, которая раскроет потенциал самой улицы им. К. Байсеитовой, а также прилегающих к ней зон, как квартала с неповторимой творческой атмосферой. Также в концепцию будет включено эскизное решение по реконструкции фонтана «Неделька», - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Онлайн-заявку можно подать на официальном сайте управления в разделе «Творческий квартал в историческом центре».

Заявка должна содержать проект с кратким описанием, включающим в себя: анализ территории; схему функционального зонирования территории; 3D визуализацию территории; элементы оформления; социокультурную программу.

По запросу участникам конкурса будет выслана топосъемка и фотографии местности с дронов. Конкурсные работы принимаются до 14 декабря 2019 года. Голосование на сайте пройдет с 15 до 25 декабря 2019 года. Оценка отобранных работ жюри будет проведена с 25 до 27 декабря 2019 года.

Победитель будет объявлен 30 декабря 2019 года. Благоустройство территории планируется начать весной следующего года, чтобы к лету преобразовать улицу Байсеитовой и близлежащие скверы.

Напомним, 2 ноября 2019 года аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил провести конкурс «Творческий квартал» с целью создания места притяжения горожан, где бы проводились музыкальные вечера, различные тематические выставки, уличные представления и показы.