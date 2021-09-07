РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы создадут более 23 тысяч новых ученических мест

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о решении задачи по снижению дефицита школ в самом большом городе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram аким Алматы подчеркнул, что строительству школ уделяется особое внимание, так как количество детей с каждым годом растет. Вслед за улучшением условий жизни в мегаполисе растут и демографические показатели. Только в первые классы в этом году пошли более 30 тысяч детей.

    «Возводим в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах 8 государственных школ на 12 600 мест, из которых три школы откроются в конце года», - написал Б. Сагинтаев.

    Из 17 строящихся корпусов к действующим школам вместимостью свыше 8 тысяч мест 3 открыты к началу учебного года. В ближайшее время откроются еще 6 корпусов. Оставшиеся 8 - до конца ноября текущего года.

    Активное участие в строительстве новых школ также принимают частные инвесторы. К новому учебному году в городе уже открыто 11 школ. В стадии реализации находится ряд проектов.

    «В итоге за счет открытия 36 объектов образования дефицит будет снижен более чем на 23,3 тысячи ученических мест. В рамках поручения Главы государства работа будет продолжена, строительство школ ведется форсированными темпами», - подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.

    Как сообщалось, в новом учебном году 287 школ города открыли двери почти для 300 тысяч учащихся.

    Теги:
    Образование Строительство Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!