В Алматы сократят расходы на имиджевые мероприятия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы создан оперативный штаб по сохранению стабильности социально-экономической ситуации, в частности будет оптимизирован бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева штаб займется разработкой и реализацией антикризисного плана по недопущению роста цен на продукты, сохранению рабочих мест, поддержке социально уязвимых слоев горожан.

В связи с осложнением ситуации на мировом финансово-экономическом рынке, вызвавшим негативное давление на социально-экономическую ситуацию в Казахстане, по поручению Главы государства Правительство и Нацбанк примут антикризисные меры. По поручению Президента создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством Премьер-министра.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева создан оперативный штаб с целью сохранения стабильной социально-экономической ситуации в городе.

В течение недели штаб, возглавляемый акимом города, разработает антикризисный план работы. В приоритете — недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары, поддержка социально уязвимых слоев населения, сохранение и создание рабочих мест, своевременная выплата заработной платы, поддержка МСБ и реального сектора экономики.

Все социальные обязательства будут исполнены. Сохранению рабочих мест будет способствовать реализация инфраструктурных проектов по благоустройству, строительству и ремонту дорог, инженерных сетей. С целью оптимизации бюджета будут сокращены неприоритетные статьи расходов, в том числе на имиджевые мероприятия.



