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В Алматы сократят бюджетные расходы на проведение мероприятий

12 Марта 2020 01:00
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В Алматы сократят бюджетные расходы на проведение мероприятий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание регионального штаба оперативного реагирования, на котором были рассмотрены меры по сохранению стабильности социально-экономической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня штаб работает над выработкой пакета антикризисных мер во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса. Б. Сагинтаевым поставлены приоритетные задачи, такие как сдерживание роста цен на социально-значимые продовольственные товары, поддержка социально-уязвимых слоев населения, сохранение и создание рабочих мест, своевременная выплата заработной платы, поддержка МСБ и реального сектора экономики.

На заседании рассмотрены меры по обеспечению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинских услуг в системе ОСМС, привлечению и увеличению инвестиций в строительство социальных объектов, сохранению рабочих мест, проведению информационно-разъяснительной работы по реализации антикризисных мер. В сфере образования, культуры и спорта особое внимание будет уделено поддержке детей из малообеспеченных семей.

Вместе с тем, рассмотрены меры по поддержке бизнеса и стимулированию развития предпринимательства, поддержке социально уязвимых категорий населения, оптимизации бюджетной политики и администрирования налоговых и других платежей. Кроме того, рассматривается сокращение бюджетных расходов на приобретение техники, мебели и проведение имиджевых мероприятий.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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