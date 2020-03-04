В Алматы сокращено количество международных рейсов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Правительством Республики Казахстан принимаются меры по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана. С 1 марта 2020 года введен четвертый этап усиления, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам из которых применяются карантинные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, с 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршруту Алматы – Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю. Авиакомпания «Эйр Астана» сократила рейсы по маршруту Алматы – Сеул с 5 до 1 в неделю, авиакомпания Asiana Airlines - с 2 до 1 рейса в неделю.

Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании Mahan Air приостановлены с 1 марта.

С 5 марта также рейс ограничен Алматы – Баку с 5 до 2 рейсов («Эйр Астана» с 3 до 1, Azerbaijan Airlines с 2 до 1).

В связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта 2020 года на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме.

С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров в целях консультации по вопросом возврата авиабилетов в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).

Напомним, что все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года.