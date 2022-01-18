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В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень

18 Января 2022 17:46
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В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о сохраняющихся на территории мегаполиса режиме антитеррористической операции и критическом «красном» уровне террористической опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Также в штабе напомнили, что при критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.

«Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщим дополнительно», - сообщили в штабе по борьбе с терроризмом.

Напомним, в Алматы действует чрезвычайное положение до 19 января.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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