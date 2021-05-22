В Алматы скорректируют проект пристройки к колледжу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проект строительства пристройки к колледжу в алматинском микрорайоне Таугуль будет скорректирован с учетом мнения жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с обращением жителей мкр. Таугуль Ауэзовского района относительно пристройки к Алматинскому государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 управления образования и комфортной городской среды Алматы сообщают следующее: с учетом мнения жителей, обеспокоенных сохранностью стадиона, проведен ряд консультаций и совещаний с экспертами и общественностью», - сообщили в управлении.

Учитывая острую необходимость расширения мощности педколледжа, а также интересы жителей близлежащих микрорайонов, предложено следующее решение: строительство нового корпуса на территории колледжа, не затрагивая существующую территорию стадиона.

С целью создания комфортных условий для отдыха и полезного времяпровождения горожан территория стадиона будет облагорожена. Проект благоустройства будет разработан с учетом мнения горожан. Свободный доступ для жителей сохраняется.

Ранее алматинцы, проживающие в микрорайоне Таугуль, выступили против возведения пристройки к государственному гуманитарно-педагогическому колледжу №2 на месте стадиона.