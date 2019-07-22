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В Алматы сбили самокатчика

22 Июля 2019 18:59 125
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В Алматы сбили самокатчика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сбили электросамокатчика,  передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня в Алмалинском районе на пресечении улиц Сейфуллина - Шевченко. Об этом сообщается на странице Kris.p.almaty в Instagram.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что в настоящий момент к расследованию происшествия приступили сотрудники подразделения административной практики УП Алмалинского района по территориальности.

«Мужчина управлявший самокатом, доставлен в медучреждение, где будет ему оказана первая медицинская помощь. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, обязательно назначим судебные медэкспертизы. Для установления степени тяжести полученных телесных повреждений», - сообщили в Департаменте полиции Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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