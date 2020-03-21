В Алматы с ЖК «Сункар» частично сняли оцепление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с жилого комплекса «Сункар» частично сняли оцепление. Ранее там обнаружили инфицированного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что жилой комплекс открыли, оцепили только подъезд.

Ранее сообщалось, что в городе были изменены правила изолирования очагов коронавируса.

«Проанализировав регистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. В этой связи, отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир», - сообщили в акимате.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, ЖК «Сункар» на Зенкова-Калинина 19 марта оцепили из-за одного жильца, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Очевидцы сообщали, что никого туда не впускают и не выпускают.

Добавим, что в Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.

На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.



