-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:34
-
-
-
-
-
-
вчера 19:17
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
вчера 18:52
-
В Алматы с ЖК «Сункар» частично сняли оцепление
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с жилого комплекса «Сункар» частично сняли оцепление. Ранее там обнаружили инфицированного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата города сообщили, что жилой комплекс открыли, оцепили только подъезд.
Ранее сообщалось, что в городе были изменены правила изолирования очагов коронавируса.
«Проанализировав регистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. В этой связи, отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир», - сообщили в акимате.
В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер.
Напомним, ЖК «Сункар» на Зенкова-Калинина 19 марта оцепили из-за одного жильца, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Очевидцы сообщали, что никого туда не впускают и не выпускают.
Добавим, что в Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.
На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.
- 143 казахстанца вернутся из Грузии – МИД РК
- Коронавирус: на Тенгизском месторождении вводятся ограничения
- Землетрясение произошло в 398 км от Алматы
- Вместе мы преодолеем трудности - руководитель ТОО «Казмедпром»
- Предприниматели Туркестанской области поддержали инициативу Елбасы
- Волонтеры раздали рекомендации по профилактике коронавируса жителям Усть-Каменогорска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана