В Алматы с внедрением ОСМС увеличилось количество медорганизаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с этого года с внедрением ОСМС выросло количество медицинских организаций по оказанию реабилитационной и восстановительной помощи. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор филиала по городу НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По его словам, на сегодняшний день их количество достигло 62, из них 25 – частные клиники. Для сравнения – в 2019 году всего 4 учреждения оказывали данную услугу в рамках гарантированного объема.

Также фонд медстрахования завершил процедуры заключения договоров с медицинскими организациями на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в 2020 году.

«Планирование бюджета 2020 года проведено с учетом средств, аккумулированных Фондом с 2017 года, а также прогнозного поступления взносов и отчислений. В результате по городу Алматы план закупа утвержден на сумму 170,0 млрд. тенге, из них: ГОБМП - 104,0 млрд. тенге, ОСМС – 65,9, млрд. тенге. Рост по сравнению с 2019 г. составил 42%», - отметил Н. Кабдыкапаров.

Также в базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг по Алматы насчитывается всего 271 медицинская организация. В том числе, в пакете обязательного медицинского страхования заключены 218 договоров со 147 медицинскими организациями на сумму 64,8 млрд. тенге.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения г.Алматы Тлеухана Абилдаева, до 31 марта 2020 действует переходный период, когда все казахстанцы считаются условно застрахованными.

«Сейчас все жители страны могут получать медпомощь в рамках ОСМС вне зависимости от их статуса, чтобы ощутить все преимущества и привилегии. С 1 апреля для того, чтобы получать услуги в полном объеме, им нужно будет застраховаться. Перед посещением медицинской организации граждане могут заранее уточнить свой статус застрахованности посредством телеграм-бота, на портале e-gov или пройдя по ссылке на официальных сайтах министерства и Фонда», - прояснил Т. Абилдаев.

По его данным, на сегодняшний день все медицинские учреждения оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы оказывать своевременную медпомощь гражданам в рамках ГОБМП и ОСМС.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года начинает действовать обязательное медицинское страхование.