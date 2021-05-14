В Алматы с начала года произошло 29 ДТП с участием мопедов и самокатов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Алматы произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и самокатов. На основании специального анализа в городе определены 33 наиболее опасных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Для снижения аварийности в рамках программы Vision Zero совместно с Управлением городской мобильности указанные опасные участки будут обновлены. К примеру, как вы уже заметили, на некоторых участках и перекрестках, нанесены необычные ярко красные, желтые и даже вафельные разметки. Это сделано для увеличения внимания водителей», – сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

При этом, спикер отдельно отметил, что в последние годы на дорогах мегаполиса появилось большое количество «альтернативного транспорта» – мопеды и самокаты.

«По нашим наблюдениям, в городе в передвигаются от 2 до 2,5 тысяч электросамокатчиков и мопедистов. Многие из них – курьеры доставки. С начала года с участием «альтернативного транспорта» произошло 29 ДТП, в которых погиб один человек, еще 29 получили различные травмы. В этом направлении нами совместно с акиматом проведено совещание с руководителями курьерских компаний, в результате чего выработан ряд предложений по соблюдению Правил дорожного движения, а также ведению учета доставщиков и их средств передвижения», – резюмировал Канат Таймерденов.