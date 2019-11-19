В Алматы решают проблему с нашествием насекомых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на территории парка «Атакент» установили искусственные гнездовья для птиц, с целью сохранения флоры и фауны мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, установлено 50 искусственных гнездовий трех типов: малые синичники, большие синичники, совятники.

«Мы ожидаем увеличения численности дикой птицы, сокращения жуков-вредителей. В прошлом и в этом году жители города жаловались на нашествие вредителей, это связано с тем, что птиц у нас стало меньше. К сожалению, нет кормовой базы в парках города, в связи с этим мы с конца лета начали высаживать плодовые деревья и кустарники», - сказала инициатор данного события и президент АО КЦДС «Атакент» Мадина Макыпова.

Она отметила, что для этой цели «Атакент» заключил меморандум о восстановлении экофона парка с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК).

«Здесь главная проблема в насаждениях. Одно из важных направлений - это развеска искусственных гнездовий. Это будет создавать определенные условия для гнездования птиц, чтобы их стало больше. Конечно, нет гарантии, что все заселятся, но в лучшем случае 30-40%. Мы порекомендовали инициаторам, сколько и какие гнездовья нужно делать», - добавила специалист по связям с общественностью АСБК Эльмира Мустафина.

По ее словам, летом или осенью следующего года будет проводиться учет заселения птиц. Такой контроль необходимо для проведения анализа проделанных работ.

В ходе данного мероприятия представители АСБК рассказали, какие требования имеются к гнездовьям и как их правильно развешивать.





«Есть определенные правила. Синичники нужно развешивать на расстоянии 30 метров друг от друга, чтобы не было борьбы за кормовую базу, а совятники на расстоянии 100 метров, есть еще требования по деревьям, по высоте. Мы все учитываем. Это повысить вероятность заселяемости», - отметила Эльмира Мустафина.

Отметим, площадь территории парка составляет 54,5 га, а деревьев в нем порядка 9900. В планах «Атакента» также в зимний период установить кормушки для птиц.



