В Алматы реализуют 200 проектов по «Рухани жаңғыру»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия будут проводиться в этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в Алматы, на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказали руководитель Проектного офиса Гульнар Конырова и врио заместителя руководителя управления общественного развития Фариза Камбарова, передает корреспондента МИА «Казинформ».

План реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год включает 200 проектов, куда входят 211 мероприятий. Этот план ориентирован на реализацию трех основных направлений. Первое — развитие личности (68 мероприятий); второе — развитие нации и международное позиционирование (58 мероприятий); третье — развитие государства, общества, местного сообщества (85 мероприятий).

Первое направление призвано создать образа конкурентоспособного патриотического казахстанца.

«Текущий год обозначен юбилейными датами, которые включены в календарь ЮНЕСКО: 1150-летие мыслителя востока Абу Наср аль-Фараби и 175-летие великого Абая. В связи с этим в план вошли 38 мероприятий, которые широко освещают и пропагандируют их незыблемое наследие. Это театрализованное представление фестиваля под открытым небом Abai Street Fest, в рамках которого предусмотрено проведение акции «Ночь в музее» на тему «Желсіз түнде жарық ай», фестиваль «Абай weekend», форум молодых ученых Farabi World и международная конференция, посвященная юбилею аль-Фараби. В феврале этого года установлен бюст Абаю в Жетысуском районе города», — рассказала Гульнар Конырова.

Также в рамках реализации специального проекта «Новые гуманитарные знания: 100 новых учебников на казахском языке» вузами города инициированы перевод и выпуск 7 учебников и учебных пособий, это помимо 100 учебников, которые уже запланированы. К трехлетию выходу программной статьи запланировано издание концептуального учебника для вузов «Рухани жаңғыру тану негіздері».

По второму направлению — развитие нации и международное позиционирование — особое место занимает спецпроект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», в которую вошли международные фестивали для продвижения музыкального наследия и расширения творческих контактов связи с разными странами. Данный раздел охватывает реализацию проекта «Сакральная карта Казахстана».

В текущем году будет продолжена работа по созданию археологических музейных комплексов, музеев под открытым небом. В целях популяризации степного фольклора и музыки запланированы зарубежные гастроли фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген-Сазы» в Санкт-Петербург, а также поездка театра кукол на международный фестиваль в Польшу и Болгарию.

«В целях сохранения богатого литературного наследия уже третий год подряд состоится международный форум писателей, который соберет знаменитых писателей современности и станет диалоговой площадкой для писателей, литераторов разных стран мира», — сообщила Г. Конырова.

Для популяризации исторического, культурного наследия казахов и всего тюркского мира в археологическом парке «Боралдайские сакские курганы» будет проведен международный этнографический фестиваль «Ұлы дала — көшпенділер әлемі».

Третье направление — развитие государства, общества, местного сообщества — включает в себя главным образом спецпроект «Туған жер», в котором уделяется особое внимание родной земле, ее культуре, обычаям, традициям, что является проявлением патриотизма. В этой связи туда вошли мероприятия районных, городских масштабов, творческие конкурсы, акции с непосредственным участием горожан.

«План составлен для максимального вовлечения горожан в программу, в реализации которой принимают участие представители всех категорий населения: это студенты и школьники, работники образования и культуры, малообеспеченные, социально уязвимые слои населения, пожилые люди, неорганизованная молодежь, самозанятые и другие. В нашем плане увеличено количество социально значимых проектов», — отметила Фариза Камбарова.