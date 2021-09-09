В Алматы разрабатывают проект строительства пешеходной зоны до Медеу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил темпы ремонта дорог и благоустройства общественных пространств Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В двух микрорайонах практически полностью решены вопросы инженерной и дорожной инфраструктуры. В мкр Музтау обновили линии электропередачи, заменив их с 6 на 10 кВ. Проложили 17 км сетей водоснабжения и водоотведения, к которым подключатся 274 дома. Завершается ремонт и асфальтирование улицы Бейсеуова. Протяженность дороги от пр. Керей Жанибек хандар до экопоста Иле-Алатауского Национального природного парка составляет 4,6 км.

Б. Сагинтаев посетил мкр Кольсай, где ведется восстановление дорог после строительства около 14,6 км сетей водоснабжения и водоотведения. Обновлены линии электропередачи на более мощные, что повысило надежность энергоснабжения. Идет восстановление 3,7 км дорог. Разрабатывается проект строительства магистральной линии от водозабора «Балхаш» до мкр. Кольсай. Провели наружное освещение на 6 улицах, где насчитывается 310 домов.

Продолжается создание пешеходной тропы здоровья вдоль русла реки Есентай, от вододелителя до улицы Жамакаева. Ее протяженность - 4,2 км. Новый терренкур уже становится местом притяжения. Устанавливаются опоры наружного освещения и малые архитектурные формы, включая урны, скамейки. Будут обустроены детские игровые и спортивные зоны, пешеходные мосты и смотровые площадки. Кроме того, разрабатывается проект продолжения строительства пешеходной зоны от вододелителя до Медеу протяженностью 6 км.

По ул. Омаровой от пр. Достык до ул. Луганского ведется текущий ремонт пешеходной зоны. Также здесь будет проведен средний ремонт дороги. Аким города поручил проконтролировать качество и сроки проводимых работ.