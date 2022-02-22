В Алматы рассказали, как государство компенсирует расходы бизнеса на строительство частных школ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему строить частные школы выгодно, рассказал директор департамента продвижения и внешних коммуникации АО «Финансовый центр» МОН РК Алпамыс Сатыбалдин в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города Алматы, передает МИА «Казинформ».
Как отметил спикер, ежегодно количество учащихся в стране растет, поэтому одной из важных задач в сфере среднего образования является разгрузка переполненных государственных школ, а также развитие здоровой конкуренции между школами в борьбе за повышение качества образования. Стоит отметить, что в Казахстане за 2019-2021 годы открыто 287 частных школ на 94 696 мест, из них в Алматы – 41.
По словам Алпамыса Сатыбалдина, с 2018 года законодательно закреплена возможность размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования. Методикой подушевого финансирования определен подушевой норматив для частных школ.
Согласно Методике размер подушевого норматива состоит из двух компонентов:
- операционные расходы на реализацию государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО). Для вновь вводимых частных школ на текущий год норматив составляет в среднем 532 тыс. тенге;
- расходы на амортизацию здания за каждое вновь введенное ученическое место в год:
• при строительстве - 96 МРП (294 тыс. тенге),
• при реконструкции - 47 МРП (143 тыс. тенге).
Кроме того, у инвестора остается право получения родительской платы за предоставление улучшенных условий пребывания ребенка в школе. По истечении срока выплат от государства объект остается в собственности застройщика. Единственным условием станет регистрация обременения на изменение целевого назначения объекта сроком на 20 лет.
Представитель Финансового центра сообщил, что в настоящее время действует механизм субсидирования банковских займов по строительству и реконструкции как общежитий, так и частных школ в размере 9% через Фонд развития предпринимательства «Даму».
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