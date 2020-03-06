В Алматы расширяют охват получателей мер соцподдержки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центры «Бакытты отбасы» совместно с волонтерами Алматы расширяют охват получателей мер социальной поддержки, передает МИА «Казинформ».

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций города состоялась пресс-конференция об оказании мер социальной поддержки малообеспеченных, многодетных семей и новых направлениях деятельности центра «Бақытты отбасы»

В пресс-конференции приняли участие руководитель городского центра «Бақытты отбасы» Зульфия Байсакова, руководители Наурызбайского районного центра Жандай Сана и Турксибского районного центра Бибираба Айымбетова.

В этом году районные центры начинают новый формат работы. Основная цель — выявление семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, активное продвижение женского предпринимательства, продвижение работы различных курсов для детей, способствование трудоустройству, сотрудничество с лигой волонтеров.

«Бакытты отбасы – это центры не только для многодетных мам и малообеспеченных семей. Мы хотели бы расширить нашу целевую группу, поэтому привлекли волонтеров молодежного крыла Nur Otan, с которой планируем провести большие масштабные акции по выявлению таких семей», — сказала руководитель городского центра «Бақытты отбасы» Зульфия Байсакова.

Также руководитель Наурызбайского районного центра Жандай Сана отметила важность привлечения волонтеров. Напомним, 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтеров.

«Помощь волонтеров в нашей работе очень важна. У Наурызбайского района есть договоренность с Лигой волонтеров, чтобы они содействовали нашему проекту. Студенты высших вузов и выпускники Назарбаев Интеллектуальной школы привлекаются к нашей работе, помогают в обучении детишек», — сказала Жандай Сана.