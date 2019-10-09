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В Алматы пройдёт турнир по MMA «Bushido FC»

9 Октября 2019 23:00
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В Алматы пройдёт турнир по MMA «Bushido FC»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 октября в Алматы пройдет турнир по MMA «Bushido Fighting Championship», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Вечер боев состоится в развлекательном центре «Gogol». В нем участие примут 8 бойцов легкой весовой категории. На кону поединка будет пояс организации и главный приз – автомобиль. Начало запланировано на 22:00 .

«Открываем новый этап серии Гран-при в весовой категории до 70 кг. Это популярный вес. Было очень много заявок. Из 50 выбрали 12 файтеров, из них восьмёрка. Вы знаете, что восьмёрка сегодня проводится только поэтапно, а у нас все в один день, так как хотим сразу выбрать победителя. Мы решили сделать слепую жеребьёвку. Такое у нас впервые, и это очень зрелищно», - сказал почетный президент Bushido FC Асхат Ербулатов.

Турнир пройдет по 3 раунда 5 минут. Казахстанцы его смогут увидеть по Qazsport в записи. В основном карде выступят Айбек Нурсейтов, Олжас Ескараев, Канат Кульмагамбетов, Мурат Бахторазов, Ансаган Кусаинов, Руслан Ахметов, Адиль Боранбаев, Шадид Абдуразаков. В альтернативном бое - Нуржан Махамбет, Самбет Найманбаев, Нурбек Тажибаев, Сержан Сапаргалиев.


Организатором турнира является новая промоутерская компания «Bushido Qazaqstan». Это единственная организация, получившая от Европейской лиги MMA Bushido право на проведение турниров по ММА, К1 и по профессиональному боксу в Казахстане. В дальнейшем планируется проведение турниров на постоянной основе.

MMA Bushido – самая крупная промоутерская компания Европы, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с участием мировых звезд.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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