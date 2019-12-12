В Алматы проверили степень готовности к внедрению ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова ознакомилась с готовностью субъектов здравоохранения Алматы к внедрению социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б. Жакселекова подчеркнула важность решения вопросов полного охвата алматинцев системой медицинского страхования, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса застрахованности каждого жителя города.

Она подчеркнула, что до конца текущего года все медицинские информационные системы должны продемонстрировать полную готовность к раздельному учету услуг и получению информации по статусу застрахованности.

«Важно, чтобы каждый житель города был проинформирован об участии в ОСМС. Также нужно активизировать работу с самозанятыми и безработными, чтобы никто не остался без медицинской помощи. В оставшееся время нужно усилить работу с медперсоналом и поликлиниками», - отметила Ботагоз Жакселекова на встрече с членами регионального штаба по внедрению ОСМС.

Директор филиала по Алматы Фонда медицинского страхования Тлеухан Абилдаев отметил, что общий объем финансирования медицинской помощи по республике с внедрением новой реформы с 1 января 2020 года будет увеличен в полтора раза.

«При этом объем финансирования восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в 9 раз, консультативно-диагностической – в 6,5 раза, стационарозамещающей помощи – в 2,3 раза. По городу Алматы в 2020 году планируется финансирование в объеме 170 млрд тенге, что выше бюджета 2019 года почти в 1,5 раза», - проинформировал Тлеухан Абилдаев.

По данным управления общественного здоровья Алматы, 95% населения на сегодня условно застрахованы в системе ОСМС. В категории «условно незастрахованных» числятся 131,7 тыс. человек, по которым завершается работа по актуализации статуса. Все остальные граждане смогут получить медицинскую помощь в системе страхования, самостоятельно уплатив взнос, в том числе посредством платежных терминалов, установка которых планируется во всех медицинских организациях - участницах системы.

Высока и техническая готовность региона к внедрению ОСМС: медицинские организации оснащены компьютерной техникой, во всех государственных медицинских организациях внедрены необходимые информационные системы.

Напомним, что на сегодня в южной столице поставщиками Фонда по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 178 организаций. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год по Алматы составляет более 117,3 млрд тенге.

Стоит отметить, что в первые 3 месяца следующего года все жители страны будет считаться условно застрахованными. При этом казахстанцы могут обслуживаться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи независимо от статуса.