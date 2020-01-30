В Алматы просят не поддаваться на провокации: случаев коронавируса нет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Случаев коронавируса в Алматы на сегодня, 30 января, не зарегистрировано. Об этом официально сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг и в Управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассылаемое в социальных сетях и мессенджерах видео о якобы случаях заражения в Алматы не соответствует действительности. Это видео - ложь, заявили в ведомствах.

«В городе стабильно. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных властей. Нами подано заявление в правоохранительные органы по установлению провокаторов», - сказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

Сообщается, что на сегодня в городе Алматы реализуются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Данный вопрос находится на контроле акима города Алматы Б. Сагинтаева, в этих целях работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Е. Бабакумарова.

Добавим, что сегодня на пресс-конференции в городе Нур-Султан министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подчеркнул, что ни в одном регионе Казахстана случаев коронавируса не зарегистрировано, в том числе в крупных городах. Ситуация в Алматы также находится под контролем властей.