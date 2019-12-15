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В Алматы простились с Султаном Сартаевым
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы простились с государственным и общественным деятелем Султаном Сартаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вклад Султана Сартаевича в становление государственности Казахстана неоценим. Он – один из видных деятелей юридической и правовой сфер, оставивший большое наследие, воспитавший целую плеяду специалистов, которые вносят вклад в развитие страны», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выразив слова поддержки и соболезнования от имени алматинцев семье и близким С. Сартаева.
Султан Сартаев - учёный, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки РК, ректор Института правоведения и международных отношений, президент Казахского международного фонда коренных народов и этнических меньшинств, вице-президент Ассоциации юристов Казахстана С. Сартаев стоял у истоков создания Конституции Казахстана.
Академик Султан Сартаев скончался на 93-м году жизни, 13 декабря.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования семье государственного и общественного деятеля Султана Сартаева.
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