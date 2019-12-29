В Алматы простились с Рустемом Кайдаровым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы проводили в последний путь председателя президиума РОО «Совет генералов» Рустема Кайдарова, чья жизнь оборвалась в авиакатастрофе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За свою жизнь генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров многое сделал для становления правоохранительной системы Казахстана, внес вклад в развитие юридической науки, участвовал в разработке межгосударственных документов, воспитал плеяду талантливых учеников.

В траурной церемонии принял участин аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Он зачитал телеграмму соболезнования от имени Главы государства.





«Рустем Есимханович всегда был активным участником общественной жизни. Боль тяжелой утраты разделяют все казахстанцы», — сказал аким города Б. Сагинтаев.

Накануне вечером аким города посетил семьи погибших алматинцев, высказав слова поддержки.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



















