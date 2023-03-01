В Алматы простились с музыкантом Darkhan Juzz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошли похороны казахстанского певца Дархана Джунусбекова, известного как Darkhan Juzz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о том, что его похоронили на одном из кладбищ города, подтвердила организатор концерта, запланированного в честь памяти музыканта. Концерт будет проходить 1 марта на алматинском Арбате в 18:00.

«Соберемся почтить талантливого артиста в том месте, где начинался его музыкальный путь», - говорится в объявлении.

Тело Дархана Жунусбекова из Таиланда доставили в Алматы 28 февраля. Об этом ранее сообщили в МИД РК.

Фото: Zakon.kz

Д. Джунусбеков погиб 24 февраля в Таиланде. Он попал в ДТП на арендованном мопеде. В тот же вечер поклонники исполнителя пришли на Арбат в Алматы и почтили его память. Позже представители дейбла õzen заявили, что планируют завершить и выпустить недописанный альбом Darkhan Juzz.

Darkhan Juzz родился 9 августа 1991 года в Алматы. Начал увлекаться музыкой в 14 лет. В 2016 году выложил в интернет первые треки, которые сразу стали расходиться по Казнету и попадать в плейлисты у подростков. После этого появился дебютный клип «‎Кун мен айым»...