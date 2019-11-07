В Алматы простились с актрисой Раисой Мухамедияровой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы простились с известной казахстанской и советской актрисой театра и кино Раисой Мухамедияровой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прощание состоялось сегодня в Театре юного зрителя имени Г. Мусрепова. Проводить актрису пришли ее родные, близкие друзья, жители города и коллеги.

«Выражаю свои соболезнования в связи с кончиной известного деятеля культуры, актрисы театра и кино Мухамедияровой Раисы Мажитовны. Раиса Мажитовна на протяжении многих лет выступала в театре, профессионально исполняла свои роли и завоевала внимание зрителей. Она также снималась в художественных фильмах и сыграла в главных ролях. Ее имя и облик навсегда останутся в сердцах любителей искусства. Пусть земля ей будет пухом», - зачитал на церемонии прощания слова Главы государства общественный деятель Мади Артыгалиев.

Кроме того, телеграмму с соболезнованиями отправила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, акимы городов Алматы и Нур-Султана.

Сказать свои слова соболезнования пришел также директор ТЮЗа Азамат Сатыбалды.

«Мир театра и кино потерял еще одну звезду. Раиса Мухамедиярова была символом красоты казахского кино и театра. Она запомнилась своими необычными образами на сцене. Ее облик навсегда останется в памяти зрителей. Молодежь, наши ровесники росли на ее фильмах, подражали, влюблялись. Пусть земля ей будет пухом. Соболезную ее родным и близким», - сказал он.

Раиса Мухамедиярова - заслуженная артистка КазССР и Республики Казахстан, член Союза кинематографистов СССР. Родилась 11 июля 1939 года в селе Кокпекты Семипалатинской области. Работала в Алма-Атинском ТЮЗе имени Габита Мусрепова. Была штатной актрисой киностудии «Казахфильм».

Снималась в фильмах «Меня зовут Кожа», «Песня зовет», «И в шутку, и всерьез», «У подножья Найзатас», «Однажды и на всю жизнь», «Человек-олень».

Раиса Мухамедиярова была женой классика казахской литературы Габита Мусрепова.

Напомним, Раиса Мухамедиярова умерла на 80 году жизни 5 ноября.