В Алматы прошел чемпионат Казахстана по триатлону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди профессионалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования в Алматы триатлеты Казахстана ждали два года – ведь в прошлом году из-за пандемии коронавируса все спортивные старты в стране были отменены.

В этом году организатору мероприятия – Казахстанской федерации триатлона – разрешили проведение чемпионатов, правда под строжайшим медицинским контролем. Все участники сдали ПЦР-тесты на COVID-19, чтобы ничто не омрачило праздник триатлона.

«Тот факт, что сегодня мы собрались вместе, на одном берегу, воодушевленные одной идеей, говорит о том, что жизнь продолжается! Никакая пандемия не сможет остановить нас в преданности спорту и триатлону», - сказал в своей приветственной речи вице-президент Казахстанской федерации триатлона Галимжан Есенов.

12 июня в гонку на озере Сайран вступило сразу 60 триатлетов из 8 регионов республики. Им предстояло померяться силами в четырех категорях (Elite, U23, U19, U17) на спринтерской дистанции, которая состояла из трёх этапов: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

Первыми борьбу за медали начали мужчины категории Elite. Фаворитом уже после плавательного этапа стал Темирлан Темиров из Акмолинской области, он же лидировал и в остальных этапах. Однако, соперники (земляки Темирлана Мейрлан Искаков и Аян Бейсенбаев) буквально дышали ему в спину. Они проиграли лидеру всего несколько секунд. Общий результат старта таков: 1-е место – Т.Темиров (0.58.12), на 2-м месте – М.Искаков (0.58.23), третьим на финиш пришел А.Бейсенбаев (0.58.28).

У девушек этой категории гонка была менее напряженной. Лидерство ожидаемо захватила Екатерина Шабалина из Нур-Султана, неоднократная чемпионка РК. Ей пытались противостоять Юлия Озерова и Дарья Бычкова из Алматы, но тщетно. В итоге призовые места распределились так: 1 место – Е.Шабалина (1.07.27), 2-место - Ю.Озерова (1.08.53), 3-место – Д.Бычкова (1.09.52).

В остальных категориях места распределились следующим образом. В категории U17 у юношей весь пьедестал вновь заняли спортсмены Акмолинской области. Лидером стал Максим Шмулич со временем 1.06.03, на втором месте – Медхат Даиров, его время – 1.07.33. Бронзы удостоился Арлан Жанабай за результат 1.10.17.

У девушек в категории U17 самой быстрой стала алматинка Милена Саприна (1.19.18), второе место – у Лисаны Савченко из ВКО (1.19.43), на третьем месте – столичная триатлетка Ева Пинчук (1.21.20).

В категории атлетов до 19 лет победил алматинец Егор Крупяков с результатом 1.02.15. Второе место также у алматинца Данила Породнова (1.03.06), «бронза» - у Ерасыла Аманжолова из Туркестанской области (1.04.47).

В категории U23 победителем в тяжелейшей борьбе стал Алихан Абусеит из Шымкента (1.03.34). Всего 4 секунды проиграл ему Бисултан Каиров из Нур-Султана (1.08.38), на третьем месте – Владислав Кудин из Шымкента (1.10.33).

Девушки из этой же категории выступили следующим образом: на первом месте – Надежда Бекмаганбетова из Нур-Султана (1.11.22), на втором месте – Айгерим Нургали из Туркестанской области (1.17.59).

Следующая гонка, в которой можно будет наблюдать за выступлением атлетов-профессионалов, пройдёт в Костанае. 17 июля там состоится чемпионат РК среди атлетов категорий Elite и U23 на стандартной дистанции (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).