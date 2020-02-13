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В Алматы приостановлены лицензии 102 строительных компаний

13 Февраля 2020 15:22
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В Алматы приостановлены лицензии 102 строительных компаний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы приостановлены лицензии 102 строительных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управлением градостроительного контроля по итогам 2019 года выдано 1 158 государственных лицензий и 154 аттестата экспертам, осуществляющим экспертные и инжиниринговые работы в строительстве. В ходе работ по надзору за градостроительной деятельностью у 102 строительных компаний приостановлены лицензии за нарушение норм лицензирования, в том числе за несоответствие квалификационным требованиям и несвоевременное продление лицензий», - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Две строительные компании, в частности ТОО «АртемидаLTD» и ТОО «CentralAsianHolding», лишены подвидов в лицензиях за допущенные нарушения при строительстве.

«Управлением совместно с ДКНБ и ДГД города выявлены три компании с поддельными лицензиями, по ним инициированы исковые заявления о признании их недействительными. ТОО «АртемидаLTD» лишено подвида лицензируемого вида деятельности по работам «монтаж металлических конструкций» и ТОО «CentralAsianHolding» лишено подвида лицензируемого вида деятельности по работам «промысловых и магистральных сетей нефтепродуктов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

В результате работы по выявлению недобросовестных компаний на строительном рынке с начала 2020 года обнаружено шесть предприятий, по работе которых ведется проверка.



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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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