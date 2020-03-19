В Алматы приостановлены 49 междугородних маршрутов по популярным направлениям: опубликован список

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ​В связи с введением карантинного режима в городе Алматы принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим с 19 марта приостановлены 49 междугородних маршрутов по разным направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате сообщили, что будут приостановлены маршруты по направлению Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областей с ежедневным выходом 92 автобусов, а также 63 регулярные городские и пригородные маршруты (759 подвижных единиц), заезжающие из пригородных зон, в том числе:

• №10 – «Станция метро Райымбек батыра - Боралдайский Аэропорт»;

• №11 – «Микрорайон Думан - Абайские дачи (поселок Абай)»;

• №54 – «Улица Крылова - поселок Туздыбастау»;

• №23 – «Поселок Бесагаш - поселок Кыргаулды»;

• №78 – «Автовокзал Саяхат - поселок Жалпаксай»;

• №117 – «Автовокзал Саяхат - микрорайон «Алатау» (Институт ядерной физики)»;

• №202 – «Автовокзал Сайран - Город Каскелен»;

• №203 – «Станция метро Райымбек - Город Талгар»;

• №204 – «Улица Кунаева - Поселок Бельбулак»;

• №207 – «Станция метро Райымбек - Город Талгар»;

• №209 – «Дворец спорта - Горный курорт Пионер»;

• №210 – «Дворец спорта - Горный курорт Ой-карагай»;

• №212 – «Улицы Гагарина - Толе би - Поселок Жандосова»;

• №215 – «ж.д. вокзал Алматы-1 - Поселок Ынтымак»;

• №220 – «Станция метро Райымбек - Поселок Жетеген»;

• №221 – «Станция метро Райымбек - Поселок Киши Байсерке»;

• №226 – «Улицы Жандосова - Ясссауи - Поселок Жанатурмыс»;

• №441 – «Поселок Еркен - Рынок Алтын Орда»;

• №404 – «Поселок Кызыл Ту – Улица Калдаякова»;

• №403 – «Поселок КазЦик - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №405 – «Поселок Жапек Батыра - ж. д. вокзал Алматы-1»;

• №407 – «ТД Адем - Поселок Байсерке»;

• №408 – «ж. д. вокзал Алматы-1 - Поселок Али»;

• №410 – «Автовокзал Саяхат - Поселок Кайназаровка»;

• №411 – «Рынок Барлык - Поселок Жомарт»;

• №412 – «Рынок Адем - Поселок Батыр»;

• №413 – «Автовокзал Саяхат - Поселок Междуреченск»;

• №416 – «Поселок Дмитриевка - Автовокзал Саяхат»;

• №418 – «Поселок Айганым – Улица Казбек Би – Кайырбекова»;

• №420 – «Автовокзал Саяхат - Поселок Есик»;

• №421 – «Микрорайон Водник - Автостанция Салем»;

• №422 – «Поселок Кок Кайнар - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №423 – «Поселок Комсомол - Автовокзал Саяхат»;

• №425 – «Автовокзал Саяхат - Дачи Самал Талгарский район»;

• №426 – «Дачи Шамалган - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №427 – «Дачи Шамалган - Автовокзал Сайран»;

• №429 – «Город Каскелен - Проспект Гагарина»;

• №430 – «Турарские дачи - Автовокзал Сайран»;

• №431 – «Село Жаугашты - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №432 – «Село Косозен - Автовокзал Саяхат»;

• №433 – «Село Караой - Автовокзал Саяхат»;

• №434 – «Село Ташкентсаз - Автовокзал Саяхат»;

• №435 – «Село Базаркельды - Автовокзал Саяхат»;

• №436 – «Село Остемир - Автовокзал Саяхат»;

• №437 – «Поселок Кайнар Талгарский район - Автовокзал Саяхат»;

• №439 – «Поселок Жанаталап Илийский район - Село Жанадаур - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №440 – «Город Есик - город Талгар - Автовокзал Саяхат»;

• №441 – «Рынок Алтын Орда - Поселок Еркен»;

• №448 – «Города Каскелен - Автостанция Салем»;

• №450 – «Село Алмабалык - Автовокзал Сайран»;

• №451 – «Село Ушконыр - Автовокзал Сайран»;

• №453 – «Село Кайнар - Автовокзал Сайран»;

• №454 – «Село Бекболат Ашекеев - Автовокзал Сайран»;

• №455 – «Село Енбекши - Автовокзал Сайран»;

• №456 – «Город Каскелен - ж.д. вокзал Алматы-1»;

• №457 – «Авторынок Барыс – город Каскелен - Автовокзал Сайран»;

• №458 – «Село Батан - Автостанция Салем»;

• №459 – «Город Каскелен - Автовокзал Сайран»;

• №460 – «Станция Шамалган - Автостанция Салем»;

• №461 – «Поселок Жандосово - Село Ушконыр - Автовокзал Сайран»;

• №461 – «Село Ушконыр - Автовокзал Сайран»;

• №463 – «Село Акши - Поселок Отеген батыра - Автовокзал Саяхат»;

• №464 – «Село Акши - Автовокзал Сайран».

В схемы шести регулярных городских маршрутов, предусматривающих выезд за пределы города (в пригородную зону), внесены изменения в соответствии с действующим режимом.

Городские маршруты:

• №14 – «Микрорайон Дария - Микрорайон Асыл Арман» сокращен до рынка Барлык;

• №16 – «Парк культуры и отдыха - Микрорайон Асыл Арман» сокращен до рынка Барлык;

• №52 – «Улицы Северное кольцо/Жумабаева - Село Кыргаулды» сокращен до поселка Акжар;

• №115 – «БАК - Школа №184» сокращен до улиц Мөнке би/Онгарсынова;

• №124 – «Микрорайон Горный гигант - Микрорайон Водник-2» сокращен до поселка Красный трудовик;

• №125 – «Улица Солнечная - ТК Армада» сокращен до микрорайона Кокжиек с северного кольца;

• №208 – «ж.д. вокзал Алматы-2 - Поселок Коянкус» сокращен до улицы Есим хана (Дом культуры).

«Дополнительно сообщаем, что социально значимый железнодорожный маршрут по направлению Алматы - Узынагаш также будет приостановлен. В случае возникновения новых изменений будет сообщено дополнительно», - добавили в акимате города.

Напомним, что с 00:00 часов 19 марта запрещен выезд из города для всех видов автотранспорта за исключением спецмашин. Кроме того, жителей и гостей города проинформировали о том, что с 00:00 часов 22 марта будет приостановлено все авиа- и железнодорожное сообщение.