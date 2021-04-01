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    15:11, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы принимают меры по сохранению исторического центра

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в соответствии с поручением Главы государства по сохранению архитектурного облика центра мегаполиса принят пакет мер по 36 участкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении городского планирования и урбанистики Алматы на объектах точечной застройки в границах исторического центра города определен ряд земельных участков, находящихся в частной собственности. Из них 8 участков будут изъяты путем выкупа для организации общественных пространств с благоустройством и озеленением территории. Речь идет об участках:

    • южнее ул. Толе би, западнее ул. Масанчи;

    • южнее ул. Казыбек би, западнее пр. Достык;

    • севернее ул. Казыбек би, западнее ул. Калдаякова;

    • ул. Желтоксан, 133 «а»;

    • южнее пр. Райымбека, восточнее ул. Чайковского;

    • пр. Жибек жолы, 67;

    • севернее ул. Гоголя, восточнее пр. Назарбаева;

    • ул. Макатаева - ул. Желтоксан, 97/53.

    «Данная мера принимается в связи с нахождением участков в дворовых территориях и расположением на них большого количества зеленых насаждений, а также из-за несоответствия действующим градостроительным регламентам», - отметили в Управлении.

    Кроме того, в центральной части планируется изъять два участка для организации зеленых зон: севернее ул. Гоголя, западнее пр. Абылай хана и по ул. Кунаева, 99а.

    По 10 участкам, имеющим выданные ранее разрешительные документы, принято решение о завершении их освоения. При этом будут учтены рекомендации специалистов и жителей по благоустройству прилегающих территорий. Вместе с тем по ряду объектов будет учтена имеющаяся в округе этажность. Со списком можно ознакомиться на сайте управления в разделе «Новости».

    По 5 участкам владельцам предложено восстановить ранее снесенные здания:

    • пр. Назарбаева, угол ул. Кабанбай батыра;

    • ул. Казыбек би, 39, ул. Калдаякова, 29;

    • севернее ул. Карасай батыра, восточнее ул. Панфилова;

    • севернее ул. Айтеке би, 79/102/71 (между пр. Абылай хана / ул. Желтоксан);

    • ул. Панфилова, 106 - здание Казахского государственного комитета по охране природы, построенное в середине 1930-х годов.

    7 земельных участков предлагается освоить в соответствии с разработанными правилами застройки:

    • южнее ул. Айтеке би, западнее ул. Желтоксан;

    • ул. Карасай батыра, 88 «б» - 88 «в»;

    • южнее ул. Гоголя, западнее ул. Абдуллиных;

    • восточнее пр. Назарбаева, южнее ул. Богенбай батыра - только для благоустройства;

    • восточнее ул. Кунаева, севернее ул. Шевченко - только для благоустройства;

    • севернее ул. Гоголя, восточнее ул. Абдуллиных;

    • ул. Амангельды, 52.

    «Два участка в квадрате улиц Шевченко - Панфилова – Курмангазы – Байсеитовой уже возвращены в коммунальную собственность города. На этих территориях планируется разбить городской парк. По двум объектам: ул. Масанчи - ул. Жамбыла 67/101 и ул. Наурызбай батыра, 29/1 продолжаются судебные процессы», - рассказали в управлении.

    Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что точечная застройка в историческом центре, а также во дворах жилых домов будет прекращена. Кроме того, запрет распространяется на возведение так называемых «вставок» между домами. Вместе с тем при возведении новых домов будет учитываться ряд параметров, в том числе этажность.

    Данные ограничения отражены в разработанных по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева правилах формирования архитектурного облика и градостроительного планирования. Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 апреля.


    Теги:
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