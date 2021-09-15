АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прием оплаты в общественном транспорте осуществляется единым оператором. Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В электронной системе билетирования ONAY реализована возможность пассажиров оплачивать и регистрировать проезд транспортной картой. Также с 2017 года имеется возможность оплаты посредством QR-кода, посредством мобильного приложения ONAY, SMS и USSD-кодом посредством баланса операторов сотовой связи. Также ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» продолжает развивать систему оплаты проезда», - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день транспортным холдингом реализовано более 2,3 млн. единых транспортных и 913 тысяч льготных карт. Кроме того, холдингом обслуживается более 350 учебных заведений.

«Также создана комплексная инфраструктура по обслуживанию всех категорий граждан, в частности центры обслуживания ONAY, разработано программное обеспечение, которое позволяет систематизировать данные по всем категориям пассажиров, вести учет и контроль по всем видам оплат», - добавили в УГМ.

Сообщается, что холдинг имеет возможность предоставлять управлению городской мобильности из одного источника полную аналитику и статистику по всем транзакциям по каждому пассажиру в разрезе маршрута, подвижной единицы и места. При этом обеспечивается прозрачность всех проводимых операций.

«Эти данные являются ключевыми при оптимизации маршрутной сети, определении пассажиропотока, выявлении необходимости усиления маршрутов и выделении субсидии. Вместе с тем, единая система интегрируется с другими городскими электронными инфраструктурными системами, что позволит создать единую базу для концепции умного города», - отметили в управлении городской мобильности.