В Алматы прибыл рейс из Китая с гражданами Казахстана и Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Международный аэропорт Алматы прибыл рейс из Китая. Всего на борту 211 человек, среди них 171 — граждане Казахстана, 40 — граждане Кыргызстана. Это последний рейс, которым эвакуируют граждан РК из-за вспышки коронавирусной инфекции в КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, состояние прибывших удовлетворительное. На борту самолета пассажиры прошли трехэтапную проверку по термометрии. Симптомы коронавирусной инфекции ни у одного человека не обнаружены.

По прибытии казахстанцы были доставлены в инфекционные больницы, где на период карантинизации будут изолированы в специализированных боксах. Граждане Кыргызстана были переданы кыргызской стороне и доставлены на территорию КР.

Следует отметить, что сотрудниками санитарных и пограничных служб, экипажем, медицинскими работниками были соблюдены все противоэпидемические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекций как при посадке самолета на отдельную зону на территории аэропорта, так и в процессе изоляции и карантинизации пациентов по отдельному маршруту.

Для прибывших на территории инфекционной больницы созданы все необходимые условия. Медорганизации обеспечены достаточным количеством лекарственных препаратов и средств противоэпидемической защиты.

В целом, в мире зарегистрировано 45 188 случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы ситуация стабильна, случаев заражения коронавирусом нет. Ситуация находится под контролем властей. Региональным штабом реализуются усиленные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По всем международным рейсам реализуются противоэпидемические меры по предупреждению и диагностике вирусных инфекций.

По вопросам коронавируса на территории Казахстана работает круглосуточный call-центр по номеру 1406. Кроме того, по вопросам прибывших на данном рейсе организована работа «горячей линии» в Алматы по телефонам +7 707 677 7168, +7 771 404 5465.