В Алматы презентовали первый в Казахстане инклюзивный футбольный клуб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Презентация первого в Казахстане инклюзивного детского футбольного клуба «Ансау» прошла в Академии ФК «Кайрат» имени Т.С. Сегизбаева, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Социальный проект «Аутизм победим» общественного фонда «Добровольное общество «Милосердие» и ФК «Кайрат» дает возможность детям с расстройством аутистического спектра попробовать себя в спорте.

В рамках презентации прошла совместная тренировка воспитанников клуба и игроков инклюзивного футбольного клуба «Ансау». Также познакомиться с детьми пришли игроки основной команды - бразильцы Исаэль Барбоза и Хуан Фелипе.

Подобный опыт является уникальным, ведь считается, что дети-аутисты не могут взаимодействовать вместе и достигать результатов. Сегодняшний пример тренировочного процесса доказывает обратное, отмечают организаторы.

Проект «Аутизм победим» начал свою работу в 2013 году на базе ассоциации родителей детей-аутистов Алматы. Проект призван помочь семьям казахстанцев, столкнувшихся с расстройством аутистического спектра (РАС) у своих детей.