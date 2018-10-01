В Алматы представители политических партий прокомментировали Послание Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители зарегистрированных политических партий высказались о Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня важен факт, что Послание является квинтэссенцией дум и чаяний всего народа Казахстана и предложений общественных деятелей, депутатов, в том числе фракции народных коммунистов в Мажилисе Парламента. Мы всегда уделяем внимание проблемам образования. Но ни для кого не секрет, что сегодняшнее состояние образования имеет недостатки на всех уровнях, и необходимо предпринять все меры, чтобы молодежь оставалась учиться в своей стране, чтобы учителя умели учить детей»,- сказал первый заместитель председателя городского комитета Коммунистической народной партии Казахстана Алибек Шапенов.

Он заметил, что Президент озвучил важные инициативы, способные в корне изменить в лучшую сторону ситуацию в образовании, но теперь все дело за чиновниками от образования, чтобы озвученное Главой государство претворилось в жизнь

В Демократической партии Казахстана «Ак жол» подчеркнули важность будущего Закона «О статусе педагога», в том числе для развития бизнеса.

«Мы должны быть конкурентоспособны. Мир движется вперед, на первое место выходит человеческий капитал. Да, есть проблемы. И мы, как партия бизнеса, промышленности, я сам как руководитель промышленного предприятия, ощущаем в обрабатывающей промышленности нехватку кадров. Проблему видим в университетских программах, которые не соответствуют быстро меняющимся условиям. У предприятий нет возможности доучивать специалистов, им нужны готовые кадры, приходится брать зарубежных специалистов. Станки другие уже, система работы другая, даже за 10 лет все изменилось. Подходы менять будут, качество преподавания. Закон о статусе педагога поможет в решении этих вопросов», - сказал руководитель алматинского филиала партии «Ак жол» Дмитрий Васильев.





Ранее свою позицию о Послании Президента высказали в алматинском филиале партии «Нұр Отан».