В Алматы построят новую транспортную развязку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начнется строительство новой транспортной развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления административной полиции, планируется начать работу по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также пробивка проспекта Толе би.

«Кроме того, в этом году планируется завершить работу по пробивке проспекта Абая, улицы Саина, улицы Ауэзова, по строительству транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская, а также сдать в эксплуатацию линию метро протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Б. Момышулы». Также планируется завершить капитальный ремонт в микрорайоне Думан протяженностью 30,5 км, завершить строительство дорог в микрорайоне Алгабас, Кайрат и Альмерек на 141 улицах, протяженностью 43,1 км», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции Болатбек Баятанов.

В подразделении уточнили, что в истекшем году введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова- улицы Емцова.