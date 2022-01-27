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В Алматы построят новую транспортную развязку

27 Января 2022 14:46
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В Алматы построят новую транспортную развязку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начнется строительство новой транспортной развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления административной полиции, планируется начать работу по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также пробивка проспекта Толе би.

«Кроме того, в этом году планируется завершить работу по пробивке проспекта Абая, улицы Саина, улицы Ауэзова, по строительству транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская, а также сдать в эксплуатацию линию метро протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Б. Момышулы». Также планируется завершить капитальный ремонт в микрорайоне Думан протяженностью 30,5 км, завершить строительство дорог в микрорайоне Алгабас, Кайрат и Альмерек на 141 улицах, протяженностью 43,1 км», - рассказал заместитель начальника управления административной полиции Болатбек Баятанов.

В подразделении уточнили, что в истекшем году введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова- улицы Емцова.


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#Алматы   #Строительство   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Гульзат Сахова

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