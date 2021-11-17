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В Алматы пошел снег: в уборке улиц задействовано более 1400 человек

17 Ноября 2021 16:23
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В Алматы пошел снег: в уборке улиц задействовано более 1400 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начался снегопад. Силами 191 пескоразбрасывателя производится посыпка дорог противогололедными материалами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего в уборке снега задействованы 554 единиц спецтехники и 1482 дорожных рабочих. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования», - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

В ночной период с 17 на 18 ноября планируется выход 491 единицы спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей и 323 дорожных рабочих.

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега ожидается до утра 18 ноября.


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#Алматы   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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