В Алматы половина домов требует капитального ремонта - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы половина домов требует капитального ремонта. Об этом сообщил и.о заместителя руководителя управления жилищной политики города Жандос Кайырханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга в РСК у спикера спросили, может ли маслихат или акимат на базе закона «О жилищных отношениях» утвердить правила и обязательства по содержанию многоквартирных домов: раз в 10-20 лет обязательно обновлять лифтовое хозяйство, проводить капремонт в подвале и на крыше?

«Вообще в Алматы половина домов требует капитального ремонта. Вы сами знаете, что у нас старый жилищный фонд. Кроме этого, для этого есть орган управления, который контролирует капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и лифты домов. Есть строительные нормы и правила (СНиП), где определены конкретные сроки проведения капремонта. Согласно СНиПа вопросы по капремонту поднимаются на общих собраниях и по решению собрания в данном доме можно провести капремонт», - ответил Жандос Кайырханов.

Он добавил, что есть несколько вариантов по проведению капремонта.

«Первое - это через накопительный фонд. Второй через участие в госпрограммах. Третий - займы банка второго уровня», - заявил он.

Ранее в акимате разъяснили порядок перехода с КСК на ОСИ.