В Алматы планируют установить 20 модульных туалетов за 178 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление туризма Алматы объявило тендер на работы по изготовлению и установке туалетных модулей согласно городскому дизайн-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего планируется изготовить и установить 20 туалетных модулей с подключением к центральной канализации и водопроводу по следующим адресам: проспект Достык – 2 штуки, у входа в Алматинский зоопарк – 1, рядом с Зеленым базаром - 2, у Государственного театра кукол – 1, сквер возле гостиницы «Отрар» - 1, у Центральной мечети Алматы – 1, на Арбате – 2, на улице Панфилова – 1, на площади «Астана» - 1, ТК «Аэровокзал» - 1, сквер «Жас Канат» между улицами Тимирязева и Бухар жырау - 1, ТЮЗ имени Мусрепова – 1, станция метро «Алатау» - 1, ТЮЗ имени Сац -1, сквер Байтурсынова – 1, Большое Алматинское озеро – 1, Бутаковское ущелье– 1.

В то же время уточняется, что места размещения туалетных модулей могут быть изменены по усмотрению заказчика. Цель установки модулей – создание комфортных условия для жителей и гостей Алматы.

В техспецификации говорится, что это будут двухместные туалеты с отдельным входом (мужской, женский) с антивандальными металлическими дверями. Женская туалетная кабина будет совмещена с туалетом для маломобильных групп населения.

В туалетном модуле будет встроенный монето-купюроприемник, с функцией выдачи сдачи и приемом оплаты банковской картой.

На данный момент опубликован прием заявок для участия в тендере. Сумма 178,5 млн тенге, срок выполнения работ до 31 августа текущего года.



