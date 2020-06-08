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В Алматы планируют построить крематорий

8 Июня 2020 21:03
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В Алматы планируют построить крематорий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».

На данный момент в стране нет ни одного крематория. Вопрос о его строительстве периодически появляется в прессе, говорилось, что участок строительства может быть расположен неподалеку от городской ТЭЦ.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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