В Алматы планируют построить крематорий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».

На данный момент в стране нет ни одного крематория. Вопрос о его строительстве периодически появляется в прессе, говорилось, что участок строительства может быть расположен неподалеку от городской ТЭЦ.