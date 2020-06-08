Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:54
-
-
-
-
-
-
-
В Алматы планируют построить крематорий
8 Июня 2020 21:03
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».
На данный момент в стране нет ни одного крематория. Вопрос о его строительстве периодически появляется в прессе, говорилось, что участок строительства может быть расположен неподалеку от городской ТЭЦ.
Ключевые слова: Алматы, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня
- Алматинец застрелил зятя и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством
- Дизайн-код Алматы: решетки могут появиться на балконах и окнах домов
- Усилят ли карантин в Нур-Султане и Алматы
- В акимате Алматы опровергли информацию о закрытии барахолки
- Подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047