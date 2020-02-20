В Алматы педофила приговорили к 20 годам тюрьмы и кастрации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого К., совершившего насильственные действия и изнасилование малолетних 2004 и 2007 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором суда К., признан виновным и осуждён к 20 годам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми», - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Также осужденному назначено применение химической кастрации.

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.