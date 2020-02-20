+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы педофила приговорили к 20 годам тюрьмы и кастрации

20 Февраля 2020 15:01
Поделиться:
В Алматы педофила приговорили к 20 годам тюрьмы и кастрации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого К., совершившего насильственные действия и изнасилование малолетних 2004 и 2007 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За клевету осужден отец проводника, изнасиловавшего пассажирку «Тальго»
25 лет заключения и химическая кастрация - в Таразе осудили насильника школьницы Житель ВКО осужден на 8 лет за изнасилование Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Капшагае

«Приговором суда К., признан виновным и осуждён к 20 годам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми», - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Также осужденному назначено применение химической кастрации.

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив