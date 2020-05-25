В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погиб полицейский

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пьяный водитель протаранил блокпост, погиб полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 05:26 водитель автомашины марки BMW, гр. А., 1992 года рождения, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

К сожалению, один из патрульных – 42-летний старший лейтенант полиции Жалгас Жангазиев от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи. Его коллега - сержант полиции Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города.

Водитель взят под стражу. Начато досудебное расследование.