В Алматы отремонтируют дороги на 200 улицах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 200 улицах Алматы планируется средний ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время работы по среднему ремонту дорог ведутся на 44 улицах, из них на 10 улицах дорожно-ремонтные работы завершены. На сегодня ведется средний ремонт улиц Сатпаева, Панфилова от ул. Жибек Жолы до пр. Райымбека, Кудерина от Рыскулова до ул. Кудерина №1а, Таттимбета от ул. Кыз Жибек до дома 128, Есенберлина от ул. Орманова до ул. Таттимбета, а также на улице Таттимбет, ул. Кыз Жибек до пр. Достык ул. Омарова с переулками. Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

На улицах Жибек Жолы, Барибаева, Карасай, Кулымбетова, Варламова, Карасай батыра и другие работы по среднему ремонту дорог завершены.

Для выполнения работ по текущему ремонту создано 370 рабочих мест - 33 бригады и задействовано 143 единицы спецтехники. На сегодняшний день отремонтировано более 66 тыс. кв. м.

Работы по текущему ремонту проводятся на постоянной основе по мере выявления дефектов, по заявкам районных акиматов, предписаний УАП ДП, Open Almaty и т.д.

Также начаты работы по ремонту развязок: ул. Саина - ул. Торайгырова, пр. Райымбека - ул. Розыбакиева. Кроме того, ведутся работы по реконструкции ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамалы протяженностью 1,2 км.

В настоящее время ведутся работы по сносу жилых строений и расширению проезжей части.