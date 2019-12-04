В Алматы отозвали разрешение на строительство ЖК в историческом центре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы приостановили строительство нового жилого комплекса на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 октября 2019 года в ходе расширенного совещания о развитии города Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить плотную застройку в центральной части Алматы. В связи с этим, строительство многофункционального жилого комплекса по адресу восточнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Кабанбай батыра было приостановлено», - сообщили в акимате.

При этом Управлением городского планирования и урбанистики Алматы на основании Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» направлено уведомление об отзыве раннее выданных предпроектных разрешительных документов в установленном законом порядке.

Напомним, ранее прошли общественные слушания по поводу строительства девятиэтажного многофункционального комплекса с участием разработчиков проекта, активистов города и самих жителей этого района.