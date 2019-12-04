+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 8 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы отозвали разрешение на строительство ЖК в историческом центре

4 Декабря 2019 14:40
Поделиться:
В Алматы отозвали разрешение на строительство ЖК в историческом центре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы приостановили строительство нового жилого комплекса на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Умирзак Шукеев указал на необходимость эффективно использовать механизм ГЧП
Новые объекты открылись в Акмолинской области в канун Дня Первого Президента 35 объектов откроют в Жамбылской области в честь Дня Первого Президента Для решения проблемы отходов необходимо поднять экологические штрафы - эксперт

«29 октября 2019 года в ходе расширенного совещания о развитии города Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить плотную застройку в центральной части Алматы. В связи с этим, строительство многофункционального жилого комплекса по адресу восточнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Кабанбай батыра было приостановлено», - сообщили в акимате.

При этом Управлением городского планирования и урбанистики Алматы на основании Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» направлено уведомление об отзыве раннее выданных предпроектных разрешительных документов в установленном законом порядке.

Напомним, ранее прошли общественные слушания по поводу строительства девятиэтажного многофункционального комплекса с участием разработчиков проекта, активистов города и самих жителей этого района.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив