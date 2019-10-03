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В Алматы открывается сезон ярмарок
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Первыми осенний сезон откроют товаропроизводители Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По данным управления предпринимательства и инвестиций Алматы, свежую и разнообразную продукцию на сумму свыше 111 млн тенге привезут фермеры из Талдыкоргана, Капшагая, Текели, а также 17 районов Алматинской области. В мероприятии также примет участие АО «СПК «Жетысу».
Алматинцам и гостям города будет предложено более 50 наименований продуктов питания общим объемом 180 тонн, в том числе мясной и рыбной продукции — 50 тонн, плодоовощной — 86 тонн, молочной — 14 тонн, а также крупы, мука, растительные и животные масла.
Ярмарочные цены традиционно будут ниже среднерыночных. Так, говядину можно будет приобрести по цене от 1700 тенге за кг, куриное мясо — от 750 тенге, картофель — от 80, а лук — от 65 тенге за кг.
Ярмарка откроется 5 октября в 8 утра на площади «Астана». В ближайшее время в Алматы также пройдут ярмарки с участием Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.
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