+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

27 Декабря 2021 12:41
Поделиться:
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил в Алматы Центр ядерной медицины, открывшийся при содействии компании «МедИнвестГрупп Казахстан». Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Классификатор вузов: как университеты будут распределяться по группам
Донорство: почему не нужно бояться сдавать кровь Свыше 20 тысяч подростков в Алматы вакцинированы Pfizer Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий.

Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

Вице-премьер, ознакомившись с возможностями центра, отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика – это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями. «Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания, и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана», — сказал Е. Тугжанов.

Стоит отметить, что аппаратура, закупленная компанией «МедИнвестГрупп Казахстан» и используемая в Центре ядерной медицины Алматы, может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований.

Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в Уральске, Шымкенте и Караганде в рамках государственно-частного партнерства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Ералы Тугжанов  
Поделиться:
Новости по теме
Классификатор вузов: как университеты будут распределяться по группам
Донорство: почему не нужно бояться сдавать кровь
Свыше 20 тысяч подростков в Алматы вакцинированы Pfizer
Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
2 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
3 Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
4 40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
5 Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
6 В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Читайте также
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Названы победители республиканского турнира по настольному теннису в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив