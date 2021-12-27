В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил в Алматы Центр ядерной медицины, открывшийся при содействии компании «МедИнвестГрупп Казахстан». Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий.

Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

Вице-премьер, ознакомившись с возможностями центра, отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика – это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями. «Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания, и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана», — сказал Е. Тугжанов.

Стоит отметить, что аппаратура, закупленная компанией «МедИнвестГрупп Казахстан» и используемая в Центре ядерной медицины Алматы, может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований.

Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в Уральске, Шымкенте и Караганде в рамках государственно-частного партнерства.