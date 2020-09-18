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В Алматы осудили водителя троллейбуса, сбившего насмерть мужчину

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Сентября 2020, 21:15
В Алматы осудили водителя троллейбуса, сбившего насмерть мужчину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы оглашен приговор в отношении водителя троллейбуса, сбившего насмерть пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса Щ., признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что в январе этого года водитель троллейбуса не соблюдая ПДД в ночное время, допустил наезд на припаркованные автомобили и пешехода К., который находился на тротуаре. В результате полученных травм потерпевший К. скончался на месте происшествия.

Дело рассмотрено в режиме онлайн. В суде подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Государственный обвинитель просил суд, назначить наказание Щ. в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговором суда Щепин признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб в сумме 2 877 704 тенге с ТОО «Алматыэлектротранс» и моральный вред 3 000 000 тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 5 января 2020 года, около 23:20 часов водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление, он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные «Lexus GS300» и «Honda Accord». Далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.


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