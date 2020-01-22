В Алматы определят места для летних площадок и фуд-траков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин рассказал о планах разработки новых Правил организации торговли, а также размещения сезонных (летних) площадок на территории Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, согласно Закону РК «Об особом статусе города Алматы» разрабатываются Правила организации торговли на территории мегаполиса, где планируется утвердить основные требования и критерии определения мест для установки нестационарных объектов торговли (НОТ), единый дизайн-код, а также механизм распределения мест предпринимателям.

Как сообщил Еркебулан Оразалин, в рамках Правил места для установки НОТ, в том числе передвижных фуд-траков, предлагается определять согласно заявкам предпринимателей при соблюдении санитарных норм, с обязательным условием отсутствия вблизи коммерческих помещений с аналогичным видом продукции и оказываемых услуг.

«На сегодняшний день из предложенных НПП «Атамекен» 250 земельных участков для установки НОТ по заявкам предпринимателей на первом этапе отобраны 85 участков, которые предлагается предоставить путем аукциона, а также прямым заключением договоров с отечественными товаропроизводителями для реализации социально значимых продовольственных товаров», - отметил Е. Оразалин.

Помимо этого, определяются порядка 50 мест по дислокации фуд-траков. К объектам НОТ также относится и деятельность ярмарок. Сегодня ярмарки «выходного дня» функционируют в пяти районах города. В феврале текущего года планируется открытие дополнительных пяти ярмарок.

«По НОТ на частных земельных участках необходимо также обеспечить соблюдение единых требований согласно Правилам уличной торговли», - сказал Е. Оразалин.

Вместе с тем, особое внимание уделено деятельности сезонных (летних) площадок. В разрабатываемых Правилах будут прописаны основные требования к их размещению, обустройству и эксплуатации.

Новые Правила, прежде всего, необходимы для обеспечения сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города Алматы, учета требований безопасности, технических регламентов, СНИПов, ГОСТов, а также соответствия местоположения и эстетических характеристик сезонной площадки колористическому решению фасадов и стилистике объекта.

Как отметил Е. Оразалин, согласно разрабатываемому документу, сезонные площадки могут быть размещены только при стационарных объектах питания. Данные требования относятся к объектам, находящимся как на территории госфонда, так и на частных земельных участках. Площадь сезонной площадки не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором она размещается.

«Вместе с тем не допускается размещение сезонных площадок на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта; в зоне подземных и надземных пешеходных переходов; в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена, в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, спортивных, городских транспортных стоянок); на крышах жилых домов и их встроенно-пристроенных помещений», - разъяснил Е. Оразалин.

По данным 2019 года, в городе насчитывалось порядка 270 летних площадок, из них – около 10% расположено на частных территориях, 90% - на территориях госфонда.

Согласно новым Правилам, сезонные площадки, размещенные на территориях земель госфонда, предлагается устанавливать только из легких конструкций и временных сооружений.

В заключение Е. Оразалин резюмировал, что по летним площадкам на частных территориях требования будут выдвигаться уже только к новым открывающимся объектам. Ранее установленные капитальные сооружения останутся без изменений.