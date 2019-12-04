В Алматы определились победители чемпионата по триатлону в закрытых помещениях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел III Открытый чемпионат по Indoor триатлону, организованный Almaty Triathlon Federation (ATF), передает МИА «Казинформ».

Indoor Triathlon – разновидность троеборья, придуманная специально для межсезонья.

«Триатлон в закрытых помещениях – это особенный старт, где соперники и рефери всегда находятся рядом. За каждым спортсменом мы закрепляем «личного» судью, который не только следит за чистотой выполнения этапов, но и дает рекомендации по лучшему прохождению участков маршрута. Сегодняшний чемпионат показывает, насколько широко можно использовать возможности спортивных сооружений. Ведь велотренажеры и беговые дорожки есть в каждом фитнес-центре, а плавательные бассейны - в каждом физкультурно-оздоровительном комплексе. Поэтому такие соревнования можно проводить в любых городах и районах республики», - рассказал исполнительный директор ATF Руслан Когай.





В первый день на дистанции «супер-спринт» (300 м - плавание, 8 км - велоэтап, бег - 2 км) соревновалось 60 профессиональных атлетов от 13 лет. За каждым спортсменом, помимо судей, внимательно наблюдали тренеры, выискивая новые спортивные таланты.





«В 2019 году Almaty Triathlon Federation провела девять соревнований городского, республиканского и международного уровня, главным из которых стал этап Кубка Азии ASTC Asian Cup Almaty. В рамках стратегии развития массового триатлона было организовано пять любительских стартов. Но также очень важны именно городские чемпионаты, потому что именно здесь мы отбираем кандидатов в сборную города», - отметил главный тренер ATF, чемпион РК по триатлону в 2019 году Максим Мазур.





По итогам первого дня чемпионата победителями стали: Камилла Акимжанова, Данил Нисанов (U13-15); Снежана Шербул, Данил Коломыйцев (U16-17); Анатолий Соколов (U18-19); Мария Вязигина, Денис Никищенко (Elite).

Во второй день соревнований на старт вышли атлеты-любители в возрасте от 18 до 60 лет в той же дистанции «супер-спринт». Здесь мотивация была совсем другой: каждый соревновался не только с соперниками, но, прежде всего, с самим собой, проверяя «на прочность» собственные резервы.





«Формат Indoor отлично подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов. Условия дистанции позволяют отслеживать прогресс от старта к старту. Есть и хорошая возможность поработать над техникой в воде, оценить свое «чистое» плавание без учета ориентирования на открытом водоеме, расположения буев и так далее. Кроме этого, Indoor - отличная встряска для организма в межсезонье в длинной череде нудных тренировок в спортзалах», - добавил судья соревнований, мастер спорта международного класса по триатлону Максим Чёрный.





Стоит отметить, что любители выступили не хуже профессионалов, а «ветераны» наглядно продемонстрировали чудеса выносливости и силы. Так, выступавшие в категории 50+ Талгат Жумагалиев и Любовь Асанова второй раз забрали медали чемпионов!

Победителями второго дня чемпионата также стали: Амилия Искакова, Георгий Борода-Дудочкин (U18-29); Салтанат Казыбаева, Роман Кузнецов (U30-39); Анна Строева, Владислав Копбосунов (U40-49).





Отметим, соревнования проводились при поддержке Казахстанской федерации триатлона.











