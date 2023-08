В Алматы определили победителей детско-молодежного кинофестиваля «Мечтатель»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы назвали имена победителей 4-го международного кинофестиваля «Мечтатель». Лучшим игровым фильмом стала короткометражная работа «Сағындым сені» Улданы Багдаткызы из Алматы. В качестве приза она получила грант на обучение от школы медиа и кино AlmaU. А победитель в номинации «Лучшая операторская работа» Тимофей Евдокименко получил 50%-ую скидку на обучение в школе медиа и кино, передает МИА «Казинформ».

Как отметили организаторы, цель фестиваля – поддержка детей, которые любят кино и хотят связать свою жизнь с этим видом искусства. Юных кинематографистов судили взрослые деятели культуры и искусства. Среди них старший преподаватель школы медиа и кино Арман Карабаев, продюсер Ерболат Байганин, искусствовед Дуйсебаева Биби-Ажар Тураровна, художник Фатима Тарази и режиссер анимации Гаухар Садыкова.

Лучшим документальным фильмом жюри назвали работу «Волнение и трепет» Адая Худайбергенова, а лучшим анимационным фильмом – работу Арыстана Булатова «Рыцарь», который также получил специальный приз от анимационной студии «Таскын».

Жюри отметили специальным дипломом Саги Есбулатова в категории «Лучший дебют» и подарили ему 50 000 тенге. Друг фестиваля, активистка, стипендиатка фонда Обамы Динара Ауелбекова выделила денежный приз для победителей из аула Бескөл.

Впервые в истории фестиваля была добавлена секция «Взрослые детям», где творческие проекты судило детское жюри. По мнению детей, лучшим фильмом в этой категории стала короткометражная лента из Бразилии I Loved To See You, а лучшим анимационным фильмом – «Сон в зимнюю ночь» из Беларуси.

Ежегодно на кинофестиваль поступают работы от студентов, которые соревнуются в молодежной секции. В этом году жюри выбрало победителем фильм «От одного Зайца» из Латвии. Во время фестиваля также была присуждена специальная премия имени Турара Дуйсебаева кинокартине «Ахмет Байтурсынов» творческой студии «Старт» из Рудного.

Кинофестиваль «Мечтатель» появился на свет в 2020 году. Идейный вдохновитель – режиссер и магистр искусств Мария Абадиева, основательница детской киношколы Step Clap. «Я запускала фестиваль ради своих учеников, чтобы дать им возможность показать свое творчество, вдохновиться, получить мотивацию для дальнейшего роста, – рассказывает Мария. – Сейчас же мы делаем этот фестиваль для всех детей, ведь заявки приходят из разных городов и стран».

География кинофестиваля растет ежегодно: если в 2020 году было прислано 233 конкурсных заявок из 8 стран, то уже в 2022 году организаторы получили 492 конкурсные заявки из 36 стран. В этом году на фестиваль поступило 707 заявок из 39 стран мира, из Казахстана заявки пришли из Алматы, Рудного, Павлодара, Петропавловска, Уральска, Усть-Каменогорска, Караганды, аула Бескөл.

Кинематографисты могли отправить на рассмотрение фильмы и ролики, созданные в период с 2021 по 2023 годы. С 25 по 29 июня проходили показы конкурсных работ участников. В общей сложности зрителям было показано свыше 22 часов фильмов, анимации, телепрограмм и социальных роликов. А открытие и закрытие фестиваля «Мечтатель» проходили с настоящей красной дорожкой.